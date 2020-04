Spanning in Westmaas loopt op: alpaca's op punt van bevallen

"Echt heel bijzonder", zegt Mirella Westhuis. Zij is eigenaar van de alpaca's en voelt de spanning toenemen. "Het is mijn eerste cria (baby alpaca) en het voelt alsof ik zelf oma ga worden."

De alpaca's zijn uitgerekend op 5 mei en dat ziet Westhuis wel zitten. "Bevrijdingsdag, ik zeg 'kom op dames'. Dat zou heel mooi zijn. Maar die mazzel zal ik wel niet hebben haha."

'Een bijzonder geluidje'

De zwangerschap komt bij een alpaca op een bijzondere manier tot stand. "Een alpaca heeft geen cyclus. Op het moment dat ze gedekt wordt maakt de man een bijzonder geluidje. Door dat geluid en door een stofje in het zaad laat het vrouwtje eenmalig een eitje los. Er zijn niet veel diersoorten die dat zo doen", zegt Westhuis.

Door de coronamaatregelen kunnen wij niet naar de kapper, maar dat geldt ook voor de alpaca's. "Ze hebben nu echt een coronakapsel, zeker als het een beetje geregend heeft", zegt Westhuis lachend.

"Er is een scheerdersgilde in Nederland en die doen hun uiterste best om alle alpaca's te scheren. Voor hen wordt het zoeken naar een modus hoe dat het beste moet kunnen, zowel voor de eigenaar als voor de scheerder zelf."

Bij de bevalling hoort een zonnetje

Met de huidige weersomstandigheden lijken de beschuiten met muisjes nog even in de kast van Westhuis te blijven. "Aankomende week verwacht ik niet veel, al zijn er altijd uitzonderingen. Maar in principe moet het zonnetje schijnen en een temperatuur rond de 15 a 16 graden."

Wat het geslacht van de twee alpaca's zal zijn, is nog niet bekend. Toch roept Westhuis alvast hulp in. "Ik zoek dus twee jongensnamen en twee meisjesnamen. Misschien is het wel een leuk idee als de kijkers en luisteraars van Rijnmond via onze Instagram pagina een leuke suggestie doen."