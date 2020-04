Voetbalvereniging Nieuwenhoorn opgeschrikt door vandalen

"Het is echt diep triest", verzucht één van de vrijwilligers die dinsdagochtend meehelpt bij het 'coronaproof' maken van het sportpark. "We zijn namelijk volop bezig om de jeugd hier weer veilig te laten trainen", legt bestuurslid Maarten Vinke uit. "Maar in plaats daarvan moet je eerst dit opruimen..."

3000 euro

De vervelende ontdekking werd zondagmiddag gedaan, toen werkzaamheden in de kantine op de agenda stonden. "Ze hebben dan ook, vermoeden wij, in de nacht van zaterdag op zondag toegeslagen. Maar we hebben geen idee wie dit mogelijk hebben gedaan. Omwonenden hebben helaas ook niks gezien. Maar we hebben uiteraard wel direct aangifte gedaan bij de politie", vervolgt Vinke.

Wat Vinke verbaasd is dat vooral alles rondom het hoofdveld is beschadigd. "Er zijn geen deuren of ramen geforceerd. Wel zijn ze de kleedkamers in gegaan en de ruimte van de fysio waar wat spullen zijn meegenomen en overhoop gehaald. Maar gelukkig valt dat qua schade nog mee."

"Wat echter wel heel vervelend is, is dat de netten doormidden zijn geknipt", vervolgt de oud-voorzitter van de vereniging. "Samen met de kapotte vlaggen en het kapotte sponsordoek loopt het al snel op tot 3000 euro aan schade."

Coronacrisis

En dat laatste is precies wat geen enkele voetbalvereniging momenteel kan gebruiken. "Verenigingen in heel de regio moeten de eindjes aan elkaar zien te knopen vanwege de coronacrisis", zegt Vinke. "Wat dat betreft komt dit daarom, hoewel dit altijd vervelend is, op een slecht moment."

Opvallend is dat Nieuwenhoorn in onze regio niet de enige voetbalclub is die de afgelopen dagen te maken kreeg met vandalisme. Ook bij SV Charlois sloegen onverlaten toe door meters aan kunstgras weg te snijden.

En dus hebben de vrijwilligers nu extra werk liggen om het sportpark speelklaar te maken voor de jeugd die vanaf woensdagavond weer kan komen spelen. "We vinden het fijn dat onze vierhonderd jeugdleden weer kunnen voetballen, maar het kost best wat moeite om dat te kunnen realiseren", besluit Vinke, die zelf wat lijnen trekt over het voorplein. "Al met al moeten we dit woensdagavond wel speelklaar krijgen."