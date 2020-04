Erasmus Universiteit: 'Rotterdammers angstig door corona, maar ook veerkrachtig'

"Grote groepen zijn bang voor werk- en inkomensverlies en mijden op dit moment de huisarts en ambulante zorg vanwege besmettingsangst", aldus de onderzoekers.

Vooral zzp'ers en flexwerkers hebben het financieel moeilijk. Een kwart van hen geeft aan een terugval in inkomen te hebben. De onderzoekers constateren verder dat vier op de tien ondervraagden de zorg mijden. Een op de vijf krijgt niet de zorg die eigenlijk nodig is.

De universiteit ziet ook dat de inwoners veerkrachtig zijn. "Veel Rotterdammers tonen een grote bereidheid om anderen te helpen of doen dat al. Ook is er een groot en toegenomen vertrouwen in de landelijke en lokale overheid en in de GGD en het RIVM."