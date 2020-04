Regio komt in actie voor Rotterdammer Teun

De Rotterdamse Teun is een bekende op Zuid, en hij is jarig vandaag. Het liefste gaat hij iedere dag naar buiten om een praatje te maken met mensen. Dat kan alleen niet meer vanwege corona. En bezoek ontvangen is ook geen optie. Dit is erg lastig uit te leggen aan hem, want hij heeft het verstandelijke vermogen van een kind van nog geen tien jaar.