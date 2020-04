Honderden extra IC-bedden nodig als er geen coronavaccin wordt gevonden

De intensive care in Nederlandse ziekenhuizen moet vanwege de coronacrisis de komende jaren fors worden uitgebreid. Dat stellen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding en het RIVM. Zolang er geen vaccin is tegen het virus moeten er landelijk 500-600 bedden bij om intensieve zorg voor coronapatiënten én de reguliere medische zorg op peil te kunnen houden.

De gewenste uitbreiding betekent dat de IC-capaciteit in Nederland met meer dan helft omhoog moet. Er zijn nu 1150 bedden. Tot nu toe hebben zo'n 2500 Nederlanders op de intensive care gelegen vanwege het coronavirus. Diederik Gommers, hoofd van de IC van het Erasmus MC in Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, zegt dinsdag op Radio Rijnmond dat er drie uitgangspunten zijn voor de schatting van honderden extra bedden.

Dat is de wens van het kabinet om naar een groepsimmuniteit tegen corona te werken van 60% van de Nederlanders. De schatting dat we daar zeker drie jaar over doen. En de veronderstelling dat er al die tijd geen vaccin is tegen het coronavirus. Dat zijn veel onzekere factoren, erkent Gommers. "Maar wat we nodig hebben is dat we ons beter kunnen voorbereiden dan begin maart. Toen overviel het ons en hebben we alles uit de kast moeten halen, operatiekamers stopgezet."

De drie instanties willen dat er een plan komt waarin er rekening mee wordt gehouden dat het zwaar besmettelijke virus voorlopig een blijvertje is. En permanent binnen blijven gaat niet, erkent Gommers. "We zullen ermee moeten leven en we zullen moeten reageren op wat er gebeurt."

Een belangrijk onderdeel van de uitbreiding is dat er naast bedden ook verpleegkundigen bij komen die de specialistische zorg op de intensive care aan kunnen. "We willen kijken of we extra personeel kunnen opleiden die de intensive careverpleegkundigen kunnen bijstaan als het de komende maanden rustiger wordt. Want het opleiden van een IC-verpleegkundige duurt bijna twee jaar en in de tussentijd moeten we andere oplossingen bedenken."

Crisis nog niet voorbij

Het aantal slachtoffers is inmiddels gestaag aan het dalen, maar we zijn er nog lang niet volgens Gommers. "Nee, want je ziet dat het verspreidingsgetal weer een beetje stijgt. En dan moeten we nog gaan versoepelen." Ook tal van virologen waarschuwen voor nieuwe uitbraken als de lockdownmaatregelen versoepeld worden.

Frustratie over verdeling IC-patiënten

Gommers stond in het afgelopen weekeinde nog in de spotlight toen hij openlijk een opmerking maakte over het relatief lage aantal IC-patiënten in ziekenhuis in het Oosten en Noorden van het land. Daarbij vergeleken zijn de ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond verhoudingsgewijs druk bezet. Dat is opmerkelijk, omdat sinds de uitbraak van het coronavirus de IC-zorg juist landelijk wordt gecoördineerd.

"In het coördinatiecentrum gaat het over heel veel schrijven. Voor de coronacrisis belden we gewoon van intensivist naar intensivist en zochten we gewoon een plekje. Dat liep veel makkelijker. Daar komt mijn frustratie vandaan." Volgens Gommers is een evenredige verdeling belangrijk, omdat het dan mogelijk wordt om de normale zorg weer op te starten. "Daar wordt nu heel hard over gesproken, eigenlijk iedere dag."

