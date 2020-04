Voorkomen is beter dan genezen geldt ook voor je huisdier bij een tekenbeet

Volgens onze expert van de dag John de Deugd, dierenarts in Ridderkerk, spreken onderzoekers elkaar tegen over de ziekte van Lyme bij huisdieren. Teken zitten in tuinen, struiken en bosrijke gebieden, legt hij uit. Het vrouwtje zuigt zich vast aan haar slachtoffer en zuigt zijn bloed op. Dat heeft ze nodig om eitjes te kunnen ontwikkelen. Een teek blaast zich met dat bloed op van een millimeter tot anderhalve centimeter groot.

Vooral honden en katten hebben te maken met tekenbeten en sporadisch een konijn dat vrij in de tuin rondbanjert. Huisdieren kunnen goed ziek worden van een tekenbeet. John de Deugd geeft een paar voorbeelden. "Babesia is een bloedparasiet die in rode bloedcellen voorkomt en die afbreekt. Meestal hebben honden er last van. Ze krijgen koorts, roodbruine urine en bloedarmoede. Als je er niets aan doet gaan ze dood."

Dan is er nog Ehrlichia wat koorts, slechte eetlust en sloomheid kan veroorzaken. De parasieten komen volgens De Deugd vooral voor in teken in warmere streken. "Maar je merkt dat het hier ook steeds warmer wordt, dus er bestaat een kans dat die teken ook in Nederland gaan overleven en dan wordt dat ook een gevaar."

Anaplasma tot slot, is een bacterie die zich nestelt in witte bloedcellen en hier wel voorkomt. Symptomen zijn koorts, lusteloosheid en niet eten. De ziekte is redelijk te behandelen met antibiotica.

Huisdieren met Lyme



Of huisdieren ook besmet kunnen worden met de ziekte van Lyme is niet bekend. "Van honden denken we soms dat bepaalde vage klachten er mee te maken kunnen hebben." De Deugd vindt dat opvallend, omdat negentig procent van de mensen die besmet raken met Lyme er ook echt ziek van wordt. Daarnaast draagt twintig procent van de teken de ziekte van Lyme bij zich. "Dat is dus behoorlijk riskant."

Tekenziekte te voorkomen bij kat of hond

Een tekenbeet bij kat of hond, kan dus tot ziektes lijden, maar die zijn doorgaans goed te genezen als je er bijtijds bij bent. Toch geldt ook voor huisdieren dat voorkomen beter is dan genezen. "Er zijn afwerende middelen die teken doden; tekenbanden, pipetten en tabletten. Ook is het heel belangrijk om, als je veel wandelt, elke dag je hond of kat even te controleren op teken door tussen de vacht te zoeken."

Een teek kan pas een dier besmetten als hij er 16-24 uur in vastgebeten zit. Alle tijd dus nog om besmetting te voorkomen door controle en dan de teek te verwijderen met een tekenpincet of tekenhaakje. "Als je ze snel eraf hebt, dan is het gevaar niet heel groot."

Wanneer ingrijpen

Alert blijven, is belangrijk. En bij vermoedens van een ziekte, niet te lang twijfelen, zegt De Deugd. "Als je roodheid rond zo'n tekenbeet ziet en je hond wordt sloom of koortsig, dan is het wel verstandig naar de dierenarts te gaan."