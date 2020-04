Nog altijd veel onduidelijkheid over vondst overleden Elly in Rotterdam-Alexander

De politie kan nog altijd niet met duidelijkheid zeggen hoe de vrouw om het leven is gekomen, die vorige week werd aangetroffen in een woning aan de Gratamastraat in Rotterdam. Afgelopen weekend is sectie verricht op het lichaam van de vrouw.

De vrouw, Elly, werd donderdagavond aangetroffen in de woning. Ze was vorige maand als vermist opgegeven. Wie dat heeft gedaan is niet bekend.

Onlangs is de politie korte tijd in het pand geweest om te kijken of ze de vrouw konden vinden. “Maar daarbij hebben we haar niet aangetroffen”, zegt een woordvoerder van de politie. “Maar dat was echt alleen even kijken, we hadden nog geen toestemming om een complete doorzoeking van het huis te doen. Dat was een week later pas geregeld.” Bij de tweede doorzoeking werd de vrouw alsnog aangetroffen.

Dinsdag werd er opnieuw gezocht naar sporen in en om de woning van Elly. Volgens de politie was het onderzoek afgelopen week nog niet afgerond.

Wat de rol van buurtbewoner Jan in het hele verhaal is geweest blijft onduidelijk. Hij overleed begin dit jaar, maar was tot niet lang voor zijn dood in de woning van Elly. Ook stond haar rollator in de voortuin van Jan. Aan andere buurtgenoten had Jan verteld dat Elly was verhuisd. Mensen hadden haar al jaren niet gezien.

Sectie moet nu uitwijzen of er sprake is geweest van een misdrijf. Dat wordt door de politie niet uitgesloten.