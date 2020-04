Tientallen miljoenen verlies voor Rotterdamse culturele sector door lockdown

De schade van de coronamaatregelen voor culturele instellingen in Rotterdam komt uit op minstens 26 miljoen euro. Dat blijkt uit een rondgang van de gemeente in maart. Het gaat om een beperkt aantal instellingen die over meerdere jaren subsidie ontvangen. De schadepost is nog vele malen hoger, omdat veel culturele organisaties niet aan het onderzoek meededen en de lockdown inmiddels is verlengd.

Vijfenzeventig instellingen brachten op verzoek van de gemeente in kaart wat de gedwongen sluiting vanwege de coronacrisis voor ze betekent. Festivals, evenementen en andere organisaties die geen subsidie of projectsubsidies van de gemeente Rotterdam krijgen, zijn niet meegenomen in de analyse. De berekening werd gemaakt voor de periode van een lockdown tot 1 juni en tot 1 juli. Dat leverde een kostenpost op van respectievelijk 21 en 26,2 miljoen euro. Er wordt onder meer verlies geleden door misgelopen inkomsten uit ticket- en horecaverkopen, extra oplopende kosten door bijvoorbeeld het uitstellen van voorstellingen, maar ook het geheel schrappen van festivals.

Kasmi: 'Schade is fors'

Wethouder Said Kasmi van Cultuur schrijft dinsdag aan de gemeenteraad dat de schade deels wordt opgevangen door lastenvermindering vanuit de gemeente en door steunmaatregelen van het kabinet. Het gaat daarbij onder meer om uitstel van betaling van huren en inkomenssteun aan zzp’ers. Maar de culturele instellingen blijven per saldo in juli nog zitten met een ongedekt verlies van 13,3 miljoen, aldus Kasmi. Volgens hem wijzen de cijfers op een forse schade, maar komt het voorbestaan van de meeste instellingen met de steunmaatregelen niet in gevaar.

Eerdere bezuinigingsronde

De afdeling Cultuur van de gemeente schreef een uitgebreide toelichting op de analyse. Daarin staat dat de sector nog nauwelijks bekomen was van “de bezuinigingen in het Zijlstra-tijdperk” (in 2011 sneed VVD-staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra fors in de sector die 200 miljoen euro moest inleveren) en al voor de corona-uitbraak weinig reserves had. Kasmi waarschuwt dan ook: “Onder de cijfers zit echter een uiterst kwetsbare sector, waarin faillissementen dreigen als er ook maar iets verder tegenzit, zoals een grote huurder die afzegt of het opschuiven van de datum waarop de sector weer kan opstarten.” Ook het herinrichten van bijvoorbeeld musea vanwege de 1,5 meter-samenleving kan tot faillissementen leiden.

Verlenging lockdown

Na de inventarisatie is duidelijk geworden dat de instellingen zeker tot 1 september gesloten blijven. Het verlies loopt de komende maanden dus nog met miljoenen op. Kasmi is in gesprek met de cultuursector en met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) over de “toekomst van cultuur in Rotterdam na corona”. De uitkomst daarvan wordt meegenomen in toekomstig beleid voor de korte en langere termijn.

Mondjesmaat steun van kabinet voor sector, vindt oppositie

Ondertussen onderhandelt de gemeente ook met het Rijk over steun. Het kabinet heeft 300 miljoen euro steun toegezegd aan de cultuursector. Gemeenten en provincies krijgen een vergoeding van 50 miljoen, maar onduidelijk is nog wat Rotterdam daar aan zal hebben.

Dinsdag bleek overigens tijdens een debat in de Tweede Kamer dat de linkse oppositiepartijen de noodsteun veel te laag vinden. Ze wezen met name naar de miljardensteun voor aan vliegmaatschappij KLM. De Kamer ging uiteindelijk akkoord met het bedrag van 300 miljoen, maar minister Van Engelshoven had toen al wel toegezegd dat het hierbij gaat om een bedrag om de eerste maanden te overbruggen. Nu de crisis langer gaat duren, gaat ze op zoek naar extra geld, beloofde ze.