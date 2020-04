Burgemeester Aboutaleb: kijk naar tijdslot voor strandbezoek

Digitaal werken is volgens hem iets waar we over na moeten denken, ook voor na de crisis. Voor kinderen die al lang thuiszitten zouden er zomerscholen moeten komen, vindt Aboutaleb.

De Rotterdamse burgemeester vindt ook dat we moeten kijken naar strandbezoeken op een bepaald tijdslot per gezin. "Of een bezoek aan Blijdorp, dat een gezin om negen uur aankomt en het volgende gezin om tien over negen bijvoorbeeld", zo schetst hij.

Eerder op de dag werd ook duidelijk dat een versoepeling van de maatregelen door het kabinet voor contactberoepen er voorlopig niet inzit. Kappers willen zo snel mogelijk weer klanten in de zaak. De branchevereniging stelt voor dat kappers en klanten mondkapjes gaan dragen. Maar minister Van Rijn wil deze vooralsnog bewaren voor de gezondheidszorg.

Lees meer