Feyenoord-icoon Eddy Pieters Graafland overleden

Pieters Graafland wordt gerekend tot de beste keepers van Nederland. Nadat hij zijn carriere bij Ajax begon kwam hij van 1958 tot 1970 uit voor Feyenoord en speelde 47 keer in Oranje.

Met Feyenoord pakte hij in 1970 de Europa Cup 1 door in de finale in Milaan Celtic met 2-1 te verslaan. Pieters Graafland had in die finale tot ieders verrassing een basisplaats. In dat seizoen was hij namelijk tweede keus achter Eddy Treijtel.

Eddy PG werd met Feyenoord vier keer kampioen en pakte twee keer de KNVB-beker.