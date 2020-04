Dodenherdenking dit jaar anders, maar Rotterdamse oorlogsmonumenten staan er piekfijn bij

Theo Laport vertelt over het onderhoud aan de herdenkingsbeelden in Rotterdam

Theo Laport van de gemeente Rotterdam is verantwoordelijk voor het beheer van de beelden. Dat zijn de grote werken zoals het beeld van Zadkine op Plein 1940, maar ook een kleiner herdenkingsmonument zoals een wit houten kruis aan de Hoflaan.

Twintig mannen werden daar op 3 april 1945 door de bezetter gefusilleerd, als vergelding voor een aanslag. Het monument staat er keurig bij. "We hebben onderhoud gepleegd hier. Met herdenkingen doen we dan nog wat extra's, zoals de teksten in de steen opnieuw inkleuren", vertelt Laport. "Indien nodig wordt ook het kruis opnieuw geschilderd. En de omgeving wordt schoon gehouden, door bijvoorbeeld onkruid te verwijderen."

Zo gaat de gemeente alle 42 oorlogsmonumenten in de stad af. "In maart beginnen we al. Dan doen we eerst een rondje om te kijken wat groot onderhoud nodig heeft", vertelt Laport. In de week voorafgaand aan 4 en 5 mei volgt nog een extra ronde. "Dan kijken we of er niets mankeert: of er bijvoorbeeld geen graffiti-beschadigingen zijn. Alles kan in principe gebeuren."

Ook worden deze laatste dagen voor Dodenherdenking tijdelijke vlaggenmasten geplaatst bij de verschillende monumenten. "Op 4 mei gaat de vlag halfstok en een dag later mag de vlag hoog. Officieel mag het op 4 mei pas vanaf 18:00 uur, maar we redden het niet om het bij alle 42 monumenten pas op dat tijdstip te doen."

