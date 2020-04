Het past wel, maar het mag niet: 55 lachgasflessen in een Golfje

De politie heeft dinsdagavond een Volkswagen Golf langs de kant gezet, die volgeladen zat met lachgasflessen. De bestuurder had er maar liefst 55 bij zich toen hij in het oog sprong van de Hoeksche Waardse politie.

Het lachen zal de bestuurder gauw vergaan zijn. Hij kreeg namelijk een "dikke prent" omdat hij niet de juiste papieren had voor het vervoer van lachgas. Wat de hoogte van de boete is, is niet duidelijk.

In Nederland mogen bestuurders namelijk maximaal twee kilo (doorgaans één volle fles) van het spul vervoeren. Daarboven moet de vervoerder voldoen aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

"De collega die de auto aan de kant zette, voelde zich een beetje die motordiender uit de oude Panda-reclame...", schrijft een agent op sociale media.