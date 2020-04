Regen komt als geroepen voor droge dijken

Het regenachtige weer van deze week komt voor de dijken in de regio als geroepen. Door de langdurige droogte is er een neerslagtekort en ontstaan her en der scheuren in de dijken. "Van water kan de dijk nu alleen maar opknappen', zegt Piet Oudshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland.

Oudshoorn inspecteert dezer dagen 21 kilometer aan dijken in en rondom de gemeente Lansingerland. Woensdagochtend is een dijkje in Berkel en Rodenrijs aan de beurt. "Hier zit een lengtescheur in de kruin van de kade, maar deze is niet diep. Hoogstens tien centimeter", wijst Oudshoorn een van de scheuren aan. "Die daar is dan bijna twintig centimeter, maar die zit wel meer dan vijftig centimeter boven de waterlijn. Dat is op dit moment ook helemaal geen gevaar."

Van de scheuren die hij tegenkomt, maakt hij foto's. Ook worden de gegevens in een app opgeslagen en vult hij een formulier in van zijn bevindingen. "Over twee weken komen we hier terug en maken we opnieuw foto's. Dan kunnen we beoordelen of het zich heeft uitgebreid of dat het minder is geworden."

Krimpende klei

Oorzaak van de scheuren is krimpende klei door de droogte. Bij hele diepe scheuren zou het water hier doorheen kunnen komen, waardoor de dijk lek wordt.

De regen die nu valt, is niet gevaarlijk voor de huidige scheuren. Integendeel: "Er komt dan water in de scheuren, maar daar kan de dijk alleen maar van opknappen", zegt Oudshoorn. De klei kan dan weer uitzetten.

"Als we hele grote gaten tegenkomen, worden ze gerepareerd door dit op te vullen met klei of kleikorrels. Maar dat hebben we nog niet aangetroffen. Wat we nu tegenkomen, is niet gevaarlijk."

Water nodig

Inwoners van Berkel en Rodenrijs hoeven dus niet bang te zijn voor natte voeten door het neerslagtekort. Het Hoogheemraadschap bidt op zijn beurt voor meer regen. "Donkere dagen met behoorlijke neerslag zouden wenselijk zijn. De natuur heeft water nodig op zijn tijd, dat hoort er gewoon bij."