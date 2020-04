Ikea-drukte blijft uit bij heropening Bijenkorf

Hordes met mensen in de rij zoals bij de heropening van de Ikea, zie je woensdagochtend niet bij de heropening van de Bijenkorf op de Coolsingel in Rotterdam. Voor openingstijd, 10:00 uur, staan er welgeteld twee mensen te wachten.

Het warenhuis sloot op 17 maart de deuren vanwege het coronavirus. Vanaf woensdag kunnen klanten weer terecht - al zijn de cosmetica-afdeling en het restaurant wel gesloten.



De eerste klant is een echte "Bijenkorf-fanaat", zegt ze zelf. Lita stond al om 09:15 uur voor de deur. "Het was echt niet mijn bedoeling om de eerste te zijn. Ik schaamde mij dood toen ik u met een microfoon zag", zegt ze tegen verslaggever Suzanne Mulder. "Ik wilde er wel vroeg bij zijn."

Waarom de winkel haar zo goed bevalt? "Het is leuk, het is gezellig en er is ruime keus." Winkelen in de webshop deed ze de afgelopen weken niet. "Ik ben geen online-type. Ik moet het ruiken, voelen en zien."

Ze is goed voorbereid op haar winkelmissie. "Ik heb een lijstje gemaakt. Ik wil parfum, dat is nummer 1. Dan nog een kledingstuk en wat kaarshouders."

Tekst gaat verder onder de foto



Ook Dennis - "een naam die lekker blijft hangen als je een vrouw bent" - staat woensdagochtend voor de winkel. Ze heeft het sociale contact de afgelopen weken gemist, legt ze uit. "Dat je mensen hoort praten en dat je gewoon even lekker om je heen kan kijken en ziet dat er hoop leeft bij de mensen. Al is het alleen maar door een praatje pot, waar nu zoveel behoefte aan is."

Lita's winkelmissie blijkt een half uur later geslaagd. Ze merkte een vrolijke sfeer in de winkel én kreeg een mooi ingepakt gebakje. Omdat ze de eerste was.

Lees meer