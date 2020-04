Schiedams stel mogelijk tot volgend jaar vast in Australië

Na een reis van vijfduizend kilometer dwars door Australië zijn Thom en Lianne uit Schiedam aangekomen in Sydney. Vanuit daar zouden ze op 18 mei naar Nederland vliegen, maar die vlucht is gecanceld en het ziet ernaar uit dat er niet snel een alternatief komt.

Over een paar weken zou het stel, dat elkaar ontmoette op reis in het buitenland, naar huis vliegen. Voor de bruiloft van Thoms zus en om elkaar familie te ontmoeten. Maar dat zit er voorlopig niet in.

Gevangen in paradijs

Het land heeft een internationaal vliegverbod en ook veel lokale vluchten zijn gecanceld. De kans dat dat dit jaar nog wordt versoepeld is klein. En dus lijkt het erop dat Thom en Lianne voorlopig 'gevangen' zitten in het paradijs.

"Dat is wel een gek gevoel", zegt Thom. "Laat duidelijk zijn dat wij echt op een supergoeie plek zitten. We hebben het goed voor elkaar en ik kan hier werken en we hebben een fijn huis en we redden het makkelijk, maar ja we willen wel graag eventjes naar huis om even iedereen te zien."

"We hopen dat we in september naar huis kunnen, maar dan is het ook weer de vraag: kunnen we dan weer terug naar Australië? We hebben eigenlijk geen flauw idee wat er gaat gebeuren."

Tekst gaat door onder de foto



Race tegen de klok

Thom en Lianne werken al anderhalf jaar in Australië. Na vijf maanden in de stad Perth aan de Westkust raakte hun geld op. Aan de Oostkust in Sydney wachtte voor Thom een baan als bouwvakker, maar door de lockdown werd dat een race tegen de klok. Vluchten gingen niet meer en dus besloot het stel een camper te huren en te gaan rijden; vijfduizend kilometer in twee weken. Net op tijd gingen ze de staatsgrens naar Sydney over voor die op slot ging.

Tekst gaat verder onder de foto's



Australië is flink minder getroffen door corona dan Nederland. De maatregelen zijn versoepeld; je mag weer bij mensen op bezoek en de stranden zijn zelfs weer officieel open.

Thom: "Mensen lijken er hier minder om te geven. De stranden hebben altijd vol gelegen en mensen zijn altijd buiten geweest. Uiteindelijk zijn er volgens mij 84 doden gevallen hier. Dagelijks zijn er in Nederland net zoveel mensen overleden.

'Happy wife, happy life'

Voorlopig ziet het stel het leven in Sydney wel zitten. Thom werkt in de bouw en Lianne vult haar dagen met surfen en werken aan hun website. "Happy wife, happy life, zeggen ze wel eens. Zolang zij het naar haar zin heeft, maakt het het voor mij ook wel makkelijker", lacht Thom.

De bruiloft van Thoms zusje is afgelast, dus dat feest hoeven ze niet te missen. Toch wordt de eerste bestemming zodra er weer gevlogen mag worden waarschijnlijk wel Nederland. "Inmiddels moet ik zeggen dat ik bepaalde mensen wel begin te missen. Dan is het leuk om die weer even te zien", zegt de Schiedammer.