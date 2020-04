Faiza en haar collega's wassen, drogen en vouwen 'coronawas' uit Maasstad Ziekenhuis

Normaal doen ze de was voor zo'n duizend cliënten van Aafje Thuiszorg, maar sinds twee weken zitten er bij Aafje Wasserij in Barendrecht bijzondere ladingen in hun wasmachines: 'coronawas' uit het Maasstad Ziekenhuis.

"Dit is kleding van het Maasstad Ziekenhuis; pakken die wij binnen hebben gekregen", legt Faiza Achabar uit terwijl ze netjes de gele pakken opvouwt. Het is kleding dat door zorgpersoneel op de corona-afdeling in het Rotterdamse ziekenhuis is gedragen. Dat was in het begin wel even spannend.

Tekst gaat verder onder de foto



Spannend

"Vooral het woord natuurlijk: corona", zegt Beate Geene van Aafje. "Maar we hebben een hele goede uitleg gekregen van deskundige mensen en die hebben we ook overgebracht op onze medewerkers. Daar is nu alle vertrouwen en inzet. Natuurlijk is het spannend, maar ze vinden het ook heel mooi om te kunnen doen."

Faiza haalt intussen een nieuwe lading coronawas op. "In principe worden we hier ook heel goed beschermd", zegt ze, gehuld in skibril, schort en mondkapje. "Ik heb me erbij neergelegd en ik doe gewoon wat ik moet doen."

Tekst gaat verder onder de foto



In een rode zak

"Hier ligt de besmette kleding." Ze staat in het laadruim van een vrachtwagen. "Wij communiceren van tevoren met de chauffeur. Hij geeft altijd aan als hij besmette kleding meeneemt. Dan komt dat hier binnen, in een rode zak", zegt ze terwijl ze er een oppakt om te laten zien. "We laten het ontluchten, 24 uur. Dan mag het pas mee naar binnen. Dan uitzoeken, wassen en drogen."

Er is een duidelijk protocol, legt haar leidinggevende uit. "Hoe behandelen we die was? Hoe moeten we die uitzoeken? Daarin hebben we onze medewerkers geïnstrueerd: dit doe je en dan loop je echt geen enkel risico. Zij lopen meer risico als ze boodschappen gaan doen dan dat ze hier de vuile was uitzoeken."