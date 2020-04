Zuid-Holland Zuid: markt weer open, sporten mag weer, meer controle bij winkelcentra

Er wordt meer gecontroleerd op het naleven van de coronamaatregelen in winkelcentra, tuincentra en bouwmarkten. Dat heeft burgemeester Kolff van Dordrecht gezegd in een wekelijkse bijeenkomst van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

"We zijn er heel trots op hoe iedereen zich aan de regels rondom corona houdt de afgelopen weken", zegt Kolff. "Maar soms wordt het op bepaalde plekken toch net iets te druk. Daar gaan we beter op controleren." Concrete regiovoorbeelden gaf Kolff niet.

Het verbod op de markten in Zuid-Holland Zuid wordt grotendeels opgeheven. Tegen de sluiting van de weekmarkt in Dordrecht was veel protest. Alleen kleine markten werden nog toegestaan.

Voor de heropening zijn wel bepaalde regels van kracht. Die zijn hetzelfde als in de supermarkt: kom alleen, houd anderhalve meter afstand en eten en drinken op de markt is niet toegestaan.

Ook mogen er minder marktkramen staan als anderhalf meter afstand niet mogelijk is.

Sport

Zoals eerder was aangekondigd door premier Rutte mogen kinderen weer sporten. Sportparken Halmaheiraplein en Schenkeldijk in Dordrecht gaan weer open om dat mogelijk te maken.

In Oud-Beijerland gaat de Oude Tol weer open. Daar kwamen teveel jongeren bij elkaar. Dat gold ook voor het skatepark bij de Zwijndrechtse brug in Dordrecht en het Cruijff Court de wijk Stadspolders. Dat skatepark en het bijbehorende Cruijff Court blijven wel dicht tot 20 mei. Ook het strand bij Numansdorp blijft afgesloten.

Recreatie

Het verblijf op een recreatiepark is alleen toegestaan als er sprake is in een vakantiehuisje of een boot met eigen sanitair. Gedeelde sanitaire voorzieningen blijven gesloten.