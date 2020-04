RIVM meldt veel meer nieuwe coronadoden; vandaag piek door lang weekend

Er zijn zeker 4711 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM in de update van woensdag. Het aantal sterfgevallen is sinds dinsdag met 145 gestegen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg met 76 naar 10.685.

De toename van het aantal sterfgevallen is een stuk hoger dan dinsdag, toen sprake was van 48 nieuwe coronadoden. Maandag lag dat aantal op 43. De hogere toename van vandaag lag in de lijn der verwachting, door de latere administratieve verwerking van sommige sterfgevallen uit het weekend. Dit geeft normaal gesproken een piek op de dinsdag, nu is dat door Koningsdag een dag later. Het aantal nieuw gemelde ziekenhuisopnames is vandaag wel lager dan de 88 van gisteren.

"De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten", meldt het RIVM. "Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger."

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 38.802: een toename van 386 personen ten opzichte van dinsdagmiddag. Dat is een grotere stijging dan gisteren, maar een kleinere toename dan die in de dagen daarvoor.

Weer minder nieuwe ziekenhuisopnames in de regio

De meest recente updates van de GGD'en van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid tonen nu een totaal van 460 sterfgevallen in de regio: 374 in Rotterdam-Rijnmond en 86 in Zuid-Holland Zuid.

Het RIVM publiceert ook dagelijks een lijst met het aantal vastgestelde besmettingen en ziekenhuisopnames per gemeente. Daaruit blijkt dat sinds de uitbraak van het coronavirus 1019 mensen uit de regio in het ziekenhuis zijn opgenomen. Dat is een stijging van vijf patiënten ten opzichte van de vorige update. Vier daarvan komen uit Rotterdam. Gisteren waren er nog zeven nieuwe ziekenhuisopnames in de regio, de dag ervoor zeventien.

Het aantal vastgestelde besmettingen is met 68 gestegen, gisteren was die stijging met elf een stuk lager.

Kijk hieronder naar de cijfers van jouw gemeente. Het eerste getal staat voor het aantal geconstateerde besmettingen, het tweede getal staat voor het aantal ziekenhuisopnames onder de inwoners van die gemeente.

RIVM - 29 april, 14.00 uur:

Alblasserdam 40 - 9

Albrandswaard 83 - 10

Barendrecht 103 - 31

Brielle 28 - 11

Capelle a/d IJssel 246 - 44

Dordrecht 251 - 79

Goeree-Overflakkee 244 - 53

Gorinchem 138 - 17

Hardinxveld-Giessendam 29 - 1

Hellevoetsluis 58 - 14

Hendrik-Ido-Ambacht 31 - 6

Hoeksche Waard 246 - 70

Krimpen a/d IJssel 64 - 9

Lansingerland 161 - 36

Maassluis 49 - 17

Molenlanden 100 - 18

Nissewaard 144 - 43

Papendrecht 53 - 7

Ridderkerk 97 - 33

Rotterdam 1890 - 408

Schiedam 176 - 40

Sliedrecht 48 - 8

Vlaardingen 221 - 33

Westvoorne 23 - 6

Zwijndrecht 113 - 16

Totaal: 4636 besmettingen & 1019 ziekenhuisopnames

Lees meer