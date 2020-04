Directeur havenbedrijf vertrekt na 35 jaar

Ronald Paul, de operationeel directeur (COO) van het Havenbedrijf, legt later dit jaar zijn werk neer. Hij was 35 jaar werkzaam bij het Rotterdamse bedrijf, waarvan acht jaar in zijn huidige functie.

Paul stopt in september. Hij blijft nog wel een half jaar beschikbaar om het Havenbedrijf te adviseren bij het verloop van de coronacrisis.

In zijn periode als operationeel directeur werd in de Rotterdamse haven de Maasvlakte 2 aangelegd. "Ik voel me bevoorrecht dat ik dit met vele gepassioneerde collega's, klanten en relaties heb kunnen doen", zegt Paul.

Bestuursvoorzitter Allard Castelein roemt de rol van Paul bij de professionalisering van het havenbedrijf.

De operationeel directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Hij staat net onder de bestuursvoorzitter (CEO) van een bedrijf.

Het is onduidelijk of er al een opvolger voor Ronald Paul in beeld is.