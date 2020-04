Aboutaleb moet wereld uit coronacrisis helpen in speciale werkgroep

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is een van de elf wereldburgemeesters die in een speciale werkgroep de wereld uit de coronacrisis moeten trekken. Deze Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force moet de coronacrisis aangrijpen om te onderzoeken hoe we structureel beter met de wereld om kunnen gaan.

Samen met de burgemeesters van Freetown, Hong Kong, Lissabon, Medellín, Milaan, Melbourne, Montreal, New Orleans, Seattle en Seoul gaat Aboutaleb onderzoeken hoe wereldwijd het economische herstel na de crisis zonder klimaatschade kan verlopen en kan leiden tot betere volksgezondheid en minder ongelijkheid.

"Het coronavirus heeft invloed op ons allemaal", vertelt Aboutaleb. "Het zorgt voor veel verdriet in onze steden. De maatregelen die we moeten nemen om het virus in bedwang te houden, hebben verstrekkende sociaal-economische gevolgen. Door samen te werken kunnen we deze donkere tijden overwinnen. Ons doel is simpel: een betere, groenere en welvarender toekomst voor iedereen."

De werkgroep is namens burgemeestersnetwerk C40 tot stand gekomen op initiatief van Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles. De voorzitter van de task force is de burgemeester van Milaan.

