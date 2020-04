Campings Hoek van Holland, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee mogen weer open

Dagrecreatie is weer toegestaan. Overnachten blijft vooralsnog verboden.

Alleen mensen die geen ander dak boven hun hoofd hebben, mogen op campings of in vakantiehuisjes verblijven. Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en vakantieparken blijven wel dicht. De nieuwe richtlijnen gaan per direct in.

De rest van de noodverordening van Rotterdam-Rijnmond komt overeen met wat het kabinet vorige week aankondigde. Kinderen mogen weer sporten, evenementen zijn tot 1 september afgelast en de eerste scholen gaan op 11 mei weer open.

Markt

In tegenstelling tot de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid doet die van Rotterdam-Rijnmond geen uitspraken over de weekmarkt. Die is in sommige plaatsen verboden. "Dat is een zaak voor de gemeente", zegt een woordvoerder.

"Markten vallen niet onder de 'evenementen'. Elke burgemeester mag zelf bepalen of de markt weer kan of niet."