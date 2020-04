Excelsior hekelt beeld van voetbalmiljonairs: 'In de Eerste Divisie verdienen spelers maar een modaal salaris'

Excelsior-directeur Ferry de Haan stoort zich aan het beeld dat voetbalclubs niet geholpen hoeven worden, omdat er genoeg geld in de voetbalwereld omgaat. "Iedereen in de voetballerij weet dat dit maar voor een paar clubs is weggelegd", zegt De Haan.

Voorlopig hoeven de voetbalclub nog niet te rekenen op overheidssteun. "Er wordt gekeken naar een gemiddeld voetbalsalaris. Daar zitten alle topsalarissen bij. Als je dat gaat delen, dan krijg je een heel vertekend beeld. Maar men komt er nu achter dat de voetballerij een bedrijfstak is en meer is dan die elf spelers op het veld. Er zit veel meer achter."

De Haan beseft dat hij met Excelsior waarschijnlijk niet meer hetzelfde budget kan hanteren als voorheen. "Als er straks besloten wordt dat de eerste seizoenshelft zonder publiek gespeeld moet worden, wat ga je dan tegen je publiek zeggen? Die vertegenwoordigen een groot deel van de inkomsten. Dat is niet op te vangen. Dat zijn maatregelen die zijn opgelegd door het kabinet. Dus als je het overeind wil houden, dan zal er ergens gecompenseerd moeten worden."

"Het is niet zo dat we zitten te wachten op de overheid. Iedere bijdrage is welkom, maar we hebben een scenario geschetst om iedereen binnen boord te houden. En aan de andere kant: we hebben ook niet een organisatie die overloopt van mensen. We hebben al een redelijk kleine organisatie."

Modaal salaris

Een gemiddelde Excelsior-speler verdient jaarlijks tussen de €50.000,- en €60.000,-. "Dat wordt wel eens vergeten en dat stoort. Zeker de Keuken Kampioen Divisie wordt een heel modaal salaris verdiend. De spelers zijn ook nog liefhebbers. Daar kun je een offer aan vragen, en misschien moet iedereen dat op een gegeven moment ook, maar op dit moment is dat niet realistisch."

Dat offer is dat er gesneden wordt in het salaris van een speler of andere medewerker van de club. Op dit moment verwacht Excelsior niet dat het voor het begin van het seizoen in september mensen hoeft te ontslaan. ''Dat is wel onze doelstelling. Ik ga geen uitspraken doen of het wel of niet gaan gebeuren, daarvoor is het te onzeker. Wij hebben niet de intentie om mensen de laan uit te sturen, maar misschien worden we in de toekomst gedwongen."

Toch blijven er in Kralingen grote zorgen over de lange termijn. Zeker op het gebied van inkomsten. ''En of we geld krijgen van de clubs die Europees spelen, is nog een vraagtaken. Dat is een nadrukkelijk verzoek van de KNVB, maar of de clubs daar gehoor aan geven moet nog blijken.''