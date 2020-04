Moordenaar van Pim Fortuyn krijgt geld van Staat na vergeten handtekening

De zaak draait om een verzoek van Van der Graaf uit 2018. Daarin vroeg hij bij de ministers Dekker en Grapperhaus om inzage in zijn persoonsgegevens. Vervolgens kreeg hij een brief die maar door één van de twee ministers was ondertekend. Grapperhaus was vergeten die brief te ondertekenen.

De Raad van State vindt dat de ontbrekende minister in gebreke is gebleven en dus een dwangsom moet betalen.

Van der Graaf werd in 2003 veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de Rotterdamse politicus Pim Fortuyn. In 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Dit jaar loopt de meldplicht van Van der Graaf af.