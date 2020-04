Oud-Feyenoorders lovend over 'gentleman' Pieters Graafland

Eddy Pieters Graafland in de wedstrijd in de wedstrijd tegen België. Foto: Wim van Rossem, Nationaal Archief/Anefo

Van Hanegem voetbalde twee jaar met Pieters Graafland. Hij vond Eddy PG geen 'echte keeper'. "Echte keepers zijn altijd een beetje gestoord. Maar Pieters Graafland was een echte gentleman, vergeleken met de andere keepers die ik voor en na hem heb meegemaakt."

Israël noemt Pieters Graafland één van de beste drie keepers uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis is: "Hij was goed bij het uitkomen in één-tegen-één-situaties. Dan kon hij de hoek erg klein houden. Hij had het juiste gevoel wanneer die uit moest komen." Pieters Graafland maakte weinig fouten, zegt Israël. "Hij had geen zwakke punten."

Van Hanegem deelt de mening van Israël. "Hij was een deftige man, maar Pieters Graafland was in het doel ontzettend moedig." Ook op de trainingen liet Pieters Graafland zich gelden, vertelt Van Hanegem. "Als je tegen hem speelde, dan was het altijd een beetje irritant. Het waren kleine veldjes, waardoor je snel bij de keeper was. En als snel lag Pieters Graafland voor die bal."



Europa Cup I-finale

Het hoogtepunt van de carrière van Pieter Graafland was de finale van de Europa Cup I, wat tegenwoordig de Champions League is, tegen Celtic. Op 36-jarige leeftijd had 'PG' geen basisplaats meer, maar trainer Happel wilde voor de finale de reservekeeper de voorkeur geven boven vaste waarde Eddy Treijtel.

Maar dat ging nog niet zo makkelijk, legt Israël uit. Pieters Graafland vroeg namelijk om bedenktijd bij Feyenoord-trainer Ernst Happel om de finale te keepen. "Dat was kenmerkend voor hem. Als ik in zijn situatie was geweest, dan had ik meteen toegestemd. Maar Pieters Graafland moest er toch nog een nachtje over slapen, want er was natuurlijk een voorgeschiedenis dat hij geen eerste keeper meer was. Dat zal hij zeer waarschijnlijk niet op prijs hebben gesteld."



Feyenoord won de finale, mét Eddy Pieters Graafland, van Celtic met 2-1. Het was meteen zijn laatste officiële wedstrijd van zijn carrière.

'Fantastisch mens'

Joop van Daele speelde twee seizoenen met Pieters Graafland samen bij Feyenoord. Hij noemt de doelman 'een rustige en zeer aimabele meneer'. Van Daele heeft nooit een onvertogen woord over Pieters Graafland gehoord. "Hij zal vast wel eens zich gebezigd hebben, maar ik heb dat nooit van hem vernomen", zegt Van Daele.

Voordat Pieters Graafland naar Feyenoord kwam, speelde hij voor Ajax. Eddy PG werd geboren in Amsterdam. "Hij is wel iemand met een Feyenoord-hart geworden", vindt Van Daele.



Ook na zijn voetbalcarrière was Pieters Graafland nog geregeld in de Kuip te vinden. Van Daele vertelt dat de oud-doelman bij thuiswedstrijden van Feyenoord in het vak van oud-Feyenoord plaatsnam met voormalig spelers. "Guus Haak, Piet Romeijn, Hans Venneker", somt Van Daele op.

Ove Kindvall voetbalde tussen 1966 en 1971 voor Feyenoord. De Zweedse oud-spits beleefde met Pieters Graafland grote successen. Toen hij nog in Nederland voetbalde, bezocht Kindvall een paar keer de sportkledingwinkel van Pieters Graafland. "Dat was niet zo ver van ons huis", blikt Kindvall terug.

"Ik herinner hem vooral als een heel goede keeper, maar ook als een fantastisch mens", is Kindvall looft. "In mijn tijd was Pieters Graafland een internationale keeper met alles wat erbij volgt."