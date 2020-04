Geheugenverlies, nachtmerries en opnieuw leren zitten; herstel is voor coronapatiënt loodzwaar

Bij revalidatiecentrum Rijndam in het centrum van Rotterdam kunnen ernstig verzwakte coronapatiënten terecht voor hun herstel. Zij hebben al een moeilijke periode achter de rug, met IC-opnames, beademingsapparaten en kunstmatige coma's. Toch is de nachtmerrie voorlopig nog niet voorbij. Nu pas begint het loodzware proces van revalidatie.

Ze komen per ambulance binnen. Liggend. Ze zijn gemiddeld tussen de vijftien en vijfentwintig kilo afgevallen. En dat is geen vet, maar spiermassa. Simpelweg rechtop zitten, lukt al niet. Ze moeten vanaf nul beginnen.

Met groepen tegelijk

Bij Rijndam zijn inmiddels zes coronapatiënten opgenomen voor revalidatie en er worden er veel meer verwacht. Ze zijn wel wat gewend bij Rijndam. Brandwonden, ongelukken, amputaties. Maar dit is nieuw. "Voor ons is het nog een beetje zoeken", zegt revalidatiearts Markus Wijffels. "Het is nog een onbekende doelgroep." Natuurlijk hebben ze wel vaker te dealen met patiënten die net van de IC komen, maar dat is dan een enkele. Nu komen ze met groepen tegelijk.

Het centrum is van alle 'gemakken' voorzien; een fitnessruimte, loopbanden, hometrainers. Noem het maar op of het staat er. Voor de coronapatiënten nog veel te hoog gegrepen. Ze hebben lang op de IC gelegen, soms wel vijf weken. Dat doet iets met een lichaam.

Wijffels: "De basale dingen als zitten, staan, lopen. Dat realiseren mensen zich niet dat dat weg is. Dat je dat weer moet leren."

Drijven

Het zwembad met verstelbare bodem is dan een uitkomst. "Dat water geeft natuurlijk een gevoel van gewichtloosheid, dus ze hoeven minder gewicht te dragen. Op die manier kun je geleidelijk aan opbouwen. Je lichaam weer voelen, soms wat drijven, gewoon puur gevoel krijgen voor je lichaam en je spieren", legt Wijffels uit.

De patiënten in Rijndam zijn allemaal man, rond de vijftig en te zwaar. Dat is ook het beeld wat heerst van de typische coronapatiënt. Wijffels: "De praktijk wijst uit dat dat het niet is, dat iedereen getroffen kan worden."

Alle patiënten zijn inmiddels helemaal coronavrij, tenminste fysiek dan. Mentaal zitten ze er nog middenin. "Ze gingen in een onzekere periode het ziekenhuis in. Ze kregen op een gegeven moment te horen dat ze ernstig ziek waren en dat ze in slaap gemaakt werden en dat ze naar de IC zouden gaan. Dan gaat het licht uit en is het afwachten. Je merkt wel dat ze daar moeite mee hebben. Dat ze dat moeten verwerken", vertelt de revalidatiearts.

Nachtmerries

Ze slapen vaak slecht, hebben nachtmerries en herbelevingen. "Ze komen er ook achter dat sommige dingen cognitief niet meer zo goed gaan; concentreren, dingen onthouden, de snelheid van denken. Het kan ook zijn dat ze energie tekort komen en dat ze dat blijven houden."

En dan is praten misschien wel belangrijker dan oefenen in het zwembad. Daarom zijn er geestelijk verzorgers en psychologen, maar ook de mede-patiënten kunnen uitkomst bieden. Daarom delen ze met z'n vieren een kamer.

Dat is fijn, omdat je je ervaring met elkaar kunt delen, maar, zegt Wijffels met een glimlach: "aan de andere kant kunnen er ook snurkers tussen zitten en dat is het wat minder prettig."