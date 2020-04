Nederlands gesprek met een Engelsman

SOW-reporter Joost interviewt elke week jongeren over iets belangrijks in hun leven. Deze week staat Connor centraal. Een Engelsman die tijdens zijn korte verblijf in Nederland al snel de taal oppakte. Hij deelt zijn ervaringen in Nederland en en legt uit waarom hij ondertussen terug in Engeland is.

Ik ken Connor al wat jaartjes. Vroeger werd ik random in Skype groepen gegooid, zo kwam ik hem tegen. Beiden hadden we een interesse voor muziek en we werden vrienden. Destijds leefde Connor nog in Birmingham; een grotere stad in Engeland, bekend om z’n onveilige straten en de geboortestad van de band Black Sabbath. Connor kreeg op z’n 19de een vriendin in Nederland en kwam vaker op bezoek. Nederland beviel hem wel en hij besloot een internationale opleiding in Nederland te volgen. Toen dacht ik “fuck it, we plannen een dag in.” We zouden elkaar - eindelijk - in real life gaan ontmoeten.

Kierewiet

Na een reis van twee en een half uur kwam ik aan in een internationaal studentenhuis in Haarlem. Nadat ik binnen gelaten werd raakte ik in gesprek met Amerikanen, Spanjaarden, Italianen, Connor de Engelsman en een andere Nederlander. En elke keer dat we met z’n allen in de woonkamer zaten, speelden twee mensen gitaar, drie zaten Netflix te kijken en een persoon was aan het koken. Ik werd langzaam kierewiet door al die geluiden door elkaar heen. De voertaal was Engels, enkel Connor en de andere Nederlander spraken soms Nederlands. Het voelde voor mij vaak leuker om Engels in plaats van Nederlands te praten, vooral omdat ik de vaardigheid wilde gebruiken. Langzamerhand begon ik te begrijpen dat ik daardoor Connor niet de kans gaf Nederlands te leren. Dit is precies de reden dat veel andere internationale studenten kozen zich niet in de taal te verdiepen. Vooral in Haarlem, waar Nederlanders toch vaak Engels spreken uit gewenning van toerisme uit Amsterdam, lijkt het moeilijk om Nederlands te leren.

Ik kom er vaker en vaker. Connor en ik merkten dat de rest van de buitenlanders zich meer op bezoek voelden in Nederland, dan dat ze hier voor hun gevoel daadwerkelijk woonden.

“Omdat ze de taal niet kennen”, zegt Connor, “begrijpen ze de omgeving niet en voelen ze zich een zonderling.” Door zijn uren op Duolingo, Nederlandse films met ondertiteling en woordjes vertalen via Google Translate leerde Connor de taal en kreeg zo een kans om een blik op een nieuwe wereld te werpen: Nederland.





Een wereld in taal

Onvertaalbare woorden als “gezellig” kon Connor nu begrijpen en onze droge humor kon nu wel goed geleverd worden. Hij volgde ook de Tweede Kamer, tegenover “The House of Commons” en merkte op dat wij Nederlanders wat nuchterder nadenken over politieke onderwerpen. Volgens hem zijn we hier meer bescheiden dan Engeland: ”Nederland is een klein land, terwijl Engeland over de hele wereld landen heeft ‘afgepakt’, daardoor denken ze dat ze nog heel groot zijn”. Ook bij de rest van de studenten valt Nederland in de smaak.Over het algemeen vinden ze het beter geregeld, vrijer in mening en liberaler in aanpak.





Brexit & Corona

En toen was het juni 2016, en kwam de Brexit eraan. Connor maakte zich grote zorgen hierover. De onzekerheid was groot en uiteindelijk bleken de gevolgen niet mee te vallen.Voorheen had Connor namelijk een Erasmusbeurs. Een beurs die je financieel helpt rond te komen als je binnen de EU stage volgt. Eenmaal weggevallen, was de opleiding een stuk duurder dan voorheen. Daarbovenop kon Connor geen werk vinden, omdat hij door Brexit geen verblijfsvergunning meer had. Net voordat hij naar huis wilde vertrekken, begon ook de corona-crisis er aan te komen. Hierdoor moest hij onmiddellijk weg. Ondertussen is Connor terug in Birmingham.



Connor kijkt uit naar het moment dat hij weer terug naar Nederland kan komen. Door z’n ervaringen in Nederland, en vooral met de taal, wil Connor nu ook Russisch en Duits leren. Met taal-apps en YouTube video’s is het nu makkelijker dan ooit om een taal te leren en zo een nieuwe wereld te ontdekken, vooral als je het vergelijkt met hoe moeilijk dat vroeger was.

Ik spreek Connor nog regelmatig. Ons gezelschap is terug verplaatst naar waar het eerst was, online. Het voelt nog een beetje vreemd dat virale omstandigheden iemand op afstand houd.

Volgende week spreek ik iemand over hoe hij als Nederlander net ontsnapt is aan de gevolgen van de corona-crisis in Spanje. Stay Tuned!