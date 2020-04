Campinguitbaters over gedeeltelijke heropening: 'Mijn gasten blijven liever overnachten'

Dagrecreatie is per direct weer toegestaan op campings, recreatieparken, jachthavens en in strandhuisjes in Rotterdam en omgeving, op Goeree-Overflakkee en op Voorne-Putten. Dat maakte de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond woensdag bekend. Maar is dat eigenlijk wel goed nieuws voor de campings in onze regio? "In mijn geval verandert er niets", zegt één van de ondernemers teleurgesteld.

Over het algemeen wordt deze gedeeltelijke heropening als een stap in de goede richting gezien, zo blijkt uit een steekproef van Rijnmond. "Ik weet zeker dat onze gasten blij zijn", zegt Miranda van camping Elizabeth Hoeve uit Melissant. "Dan kunnen ze in elk geval weer naar hun tuintje om het gras te maaien. Wij hebben wel de plantjes water gegeven de afgelopen tijd."

'Er is bijna niks verruimd'

Alleen mensen die geen ander dak boven hun hoofd hebben, mogen op campings of in vakantiehuisjes verblijven. Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en vakantieparken blijven wel dicht.

Een campinguitbater uit Oude-Tonge, die liever anoniem blijft, ziet daarom weinig verschil. "Ik heb geen dagrecreanten. Mijn gasten blijven liever overnachten. Er is bijna niks verruimd." De ondernemer maakt zich zorgen om de financiën. "Rustig op de camping is rustig in de portemonnee. Ik had een spaarpotje, maar dat is aan het einde van de zomer wel leeg. En die vierduizend euro die je krijgt is echt een schijntje."

Ondernemer Boris reageert aanvankelijk dolenthousiast als hij hoort dat zijn Culture Campsite in Rotterdam weer open mag, totdat hij begrijpt dat het alleen om dagrecreatie gaat. "Daar hebben we helaas niks aan, want wij hebben alleen mensen die blijven overnachten. Het is fijn, zo'n eerste stap, maar ik hoop dat we volgende maand weer helemaal open kunnen."

Verschillen per regio

Veel campingeigenaren op Goeree-Overflakkee vinden het vreemd dat de regels per regio verschillen, zeker omdat ze zo dicht tegen Zeeland aan zitten.

De Veiligheidsregio Zeeland besloot vrijdag namelijk dat een deel van de toeristische accommodaties begin mei weer open mag. "Het lijkt me wel belangrijk dat we gelijk blijven lopen met andere regio's", zegt de eigenaar van camping De Vrijheid in Ouddorp. "Waarom kunnen ze niet één lijn trekken", vraagt een ander zich af. "Dit valt niet uit te leggen aan onze gasten."