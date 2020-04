Geen toename van aantal Rotterdamse verpleeghuizen met corona

Het aantal verpleeghuizen in Rotterdam waar het coronavirus heerst is deze week gelijk gebleven. Dat blijkt uit het wekelijkse overzicht van koepelorganisatie ConForte. Het gaat om 36 verpleeghuizen. Het aantal overleden bewoners nam toe van 242 naar 321 (+79).

Vorige week was er nog sprake van bijna een verdubbeling van het aantal sterfgevallen in de Rotterdamse verpleeghuizen. Toen ging het aantal van 127 naar 242 (+115). In totaal kennen de Rotterdamse verpleeghuizen 5750 bewoners.

Het totale aantal (mogelijke) besmettingen is gedaald naar 385. Dat aantal daalt als ouderen herstellen of overlijden. Ook zijn er gevallen van ouderen waarvan het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus dragen, maar uit onderzoek blijkt dat ze helemaal niet ziek zijn.

Bij ConForte zijn de zorginstellingen van Aafje, Laurens, Humanitas, Lelie zorggroep, De Zellingen, Middin, Argo, Fundis en Sonneburgh aangesloten.