Nibud adviseert jongeren bij geldproblemen door coronacrisis

"Het belangrijkste dat er in de krant staat is hoe je zo min mogelijk geld kunt uitgeven en waar je hulp kunt krijgen als je toch in de financiële problemen bent gekomen", zegt Karin Radstaak van het Nibud.

"Zeker als je je thuis zit te vervelen en je bent veel online, dan is er al van alles te doen. Spullen die misschien financieel aantrekkelijk lijken, maar niet altijd een koopje blijken. Dan is er nog de verleiding van online gamen. Er komen nu ook meer games op de markt."

Groepsdruk

Groepsdruk is ook een belangrijk fenomeen onder jongeren. "Dat kun je niet helemaal uitschakelen, want je moet je aan elkaar kunnen spiegelen en jongeren willen niet onder doen voor elkaar. Dat hoort bij de leeftijd. Je kunt je wel afvragen hoe andere jongeren spullen betalen. Betalen ze die zelf of steken ze zich daarvoor in de schulden?"

Radstaak merkt dat jongeren zich schamen voor eventuele geldzorgen. "Het is natuurlijk helemaal niet leuk als jij iets niet kunt betalen wat een andere jongere draagt. Je kunt je afvragen: heb ik meer stress als ik iets niet kan kopen of als ik straks geen geld meer op mijn rekening heb?"

Zelf regelingen treffen

Wat kun je doen als er door de crisis betalingsachterstanden zijn ontstaan? "Dan is het heel goed om zelf contact op te nemen met de bedrijven en organisaties die nog geld van je krijgen", zegt de Nibud-voorlichtster. Vaak kun je in tijden van crisis makkelijk een regeling treffen. Je kunt ook naar de website zelfjeschuldenregelen.nl."

Als de schulden uit de hand gelopen zijn, kun je je aanmelden bij een van de schuldhulpverleningstrajecten in de gemeente Rotterdam. Radstaak vertelt dat Nibud in de loop van volgende week ook samen met de gemeente Rotterdam een krant uitbrengt met financiële tips die veel Rotterdammers in de bus zullen krijgen. "En als ze een sticker op de brievenbus hebben, kunnen ze 'm online lezen. Daarin staat wat je kunt doen als je in de problemen bent gekomen."