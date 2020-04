Stel dat inreed op motoragent weer op vrije voeten

Kogelinslag in voorruit/Foto: MediaTV

De vrouw (21) en man (23) die op Koningsdag in Rotterdam op een motoragent zijn ingereden, zijn allebei weer vrijgelaten. Ze blijven nog wel verdachten in de zaak, zegt het openbaar ministerie. Omdat de agent bij het naderen van de auto gericht op de voorruit van de auto had geschoten, wordt ook zijn handelen onderzocht.