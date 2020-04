Rijnmond Helpt: jongeren delen maaltijdpakketten uit in Schiedam

Ook in Schiedam ontstaan mooie initiatieven onder de bewoners tijdens de coronacrisis. Zo delen jongeren van vereniging Zafer Jongeren maaltijdpakketten uit aan ouderen die in de risicogroep vallen.

Zo'n twintig jongeren verdelen vijftig pakketten die gedoneerd zijn door verschillende instanties. Yusuf Tuncer van Zafer Jongeren zegt dat hun Islamitische achtergrond de reden is waarom ze dit vrijwillig doen. "Wij vinden dat dit een verantwoordelijkheid is van ons. Wij zoeken niet naar waardering. Het motiveert ons."

'Je zit op elkaars lip'

Willy Heikamp is bewoner van de Doctor Kuyperlaan in Schiedam en bezorgde al maaltijdpakketten in haar wijk. Zafer Jongeren helpt haar sinds drie weken met de distributie. Als vrijwilliger weet ze als geen ander wat de problemen in haar wijk zijn. "Mensen werken via een uitzendbureau en vliegen er als eerste uit. Het zijn ook kleine flatjes, je zit op elkaars lip."

Ze ziet de problemen maar denkt ook in oplossingen. "Weet wie er in je portiek wonen zodat je als buren problemen kan oplossen", is haar devies.

"Eigen portiek, eigen straat, eigen wijk. Daar begint het mee."

Ramadan

Rond zes uur 's avonds is Yusuf klaar met zijn ronde. Hij moet nog werken omdat hij voor het uitdelen van de maaltijdpakketten eerder is gestopt. "Ik mag helaas nog niet eten want ik doe mee aan de Ramadan en de zon is nog niet onder. Maar vanavond ga ik wel genieten."