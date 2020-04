Minister wil reparatie cruiseschepen terug naar Nederland halen

Oasis of the Seas in dok

Minister Koolmees⁩ gaat aan de slag om Nederlandse werven weer aantrekkelijk te maken voor buitenlandse rederijen. Die hebben ons land de afgelopen zes jaar gemeden na een boete voor de eigenaar van cruiseschip Oasis of the Seas.

Eigenaar Royal Caribbean liet in 2014 onderhoud uitvoeren op de werf Keppel Verolme in de Botlek. Volgens de inspectie is daarbij gebruik gemaakt van buitenlands personeel zonder de juiste werkvergunning. Zo werden 124 mensen van de Filipijnen en uit Oekraïne en Kroatië ingezet.

Maar de rechtbank in Den Haag zette vorige week een streep door de boete. Volgens de rechtbank kan een cruiseschip dat in een dok ligt, niet worden aangemerkt als vervoersmiddel in het internationale verkeer. Daarom voldeed het werk bij de werf in de Botlek volgens de rechtbank wel aan de regels.

Minister Koolmees legt zich daar nu bij neer en gaat proberen om bij buitenlandse rederijen weer vertrouwen te wekken in Nederlandse onderhoudswerven.

De rederijen lieten hun onderhoud sinds het voorval in 2014 vooral uitvoeren in andere landen, waardoor de Nederlandse scheepsbouwsector veel geld misloopt.