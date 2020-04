Nachtburgemeester van Dordrecht wordt nu ook stadsdichter: 'Echt bizar'

Juno Rissema is officieel de nieuwe stadsdichter van Dordrecht. De voormalig barbier was een van de drie overgebleven kandidaten voor deze eretitel en werd door de jury als winnaar gekozen. "Ik had het zelf totaal niet verwacht", zegt de kersverse stadsdichter.

Rissema stond al bekend als nachtburgemeester van Dordrecht en heeft er nu dus een titel bij. Toch had hij deze niet zien aankomen. "Ik heb me nogal eigenwijs opgesteld. Ik had mijn gedicht van tevoren opgenomen en wou 'm niet voordragen, omdat ik dacht dat het af zou doen aan de performance. Daarom had ik niet verwacht dat ik het zou worden."

Het gezelschap

In december ruilde Rissema zijn leven als kapper in voor dat van fulltime lid van Het Gezelschap, een uniek hiphopcollectief waar ook Rotterdammer Jordy Dijkshoorn (bekend van de formatie De Likt) deel van uitmaakt.

Als we hem telefonisch feliciteren met zijn benoeming tot stadsdichter wordt Rissema, keurig op anderhalve meter, omringd door zijn bandgenoten van Het Gezelschap. "We zijn net aan het bespreken hoe we de coronacrisis door zullen komen."

Winnende gedicht

Het gedicht 'De Tempel der beschaving' van Rissema is als beste verkozen door de jury en daarmee liet hij de andere twee overgebleven dichters, Peter M. van der Linden en Kees Klok, achter zich.



De tempel der beschaving

Dordrecht

wat zal ik er over zeggen

De stad, het eiland

of plek op de kaart

De Noord, Merwede

of de Maas

Het begin, de eerste

of geboorteplaats

Een brug over

de kerk zien

en de Wijnstraat horen

Dordrecht

is al 800 jaar lang

het gevoel van thuis komen