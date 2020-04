50 jaar later: 'Waar is Moulijn? Ga hem zoeken!'

Tot een paar jaar geleden stond 29 april in het teken van de ‘lintjesregen’. Dan werden mensen, van wie ‘hare Koninklijke Hoogheid heeft behaagd’, met een smoes naar een bepaalde plek gelokt om ze te verrassen met een lintje. Dat gaat vrijwel altijd goed. Behalve vandaag 50 jaar geleden, toen Feyenoord-icoon Coen Moulijn een lintje zou krijgen.

Coen Moulijn was al ‘een hele grote meneer’ bij Feyenoord. Enkele dagen voor de legendarische Europacupfinale tegen Celtic werd de linksbuiten verwacht in de burgerzaal van het Rotterdamse stadhuis om geridderd te worden, maar de aanvaller is er niet.

“Heeft hij zich onttrokken aan de huldiging?”, vraagt burgemeester Thomassen hardop. “Alle politieagenten naar buiten om hem op te sporen!”

Stapel telegrammen

In een ander deel van Rotterdam is dan de paniek toegeslagen bij de familie Moulijn. Hij weet dan net dat hij verwacht wordt op de Coolsingel.

“Ik maakte om tien voor negen pas het telegram open, waarin stond dat ik om half tien op het stadhuis moet zijn”, legt Moulijn later in de krant uit. “Toen was het natuurlijk te laat. Je weet wel als vrouwen zich nog moeten opmaken enzo.”

Volgens Moulijn heeft hij in de dagen ervoor stapels telegrammen binnengekregen van mensen die hem succes willen wensen in de finale tegen Celtic, die een week later gespeeld wordt. Daar zat dus ook de uitnodiging voor het stadhuis bij.

“Ik heb het bij de post gelegd in de veronderstelling dat het weer een aanmoediging was”, zegt hij tegen de GPD-bladen. “Toen ik vanmorgen de post opende zag ik opeens dat het heel wat anders was.”

Met een taxi komt Moulijn rijkelijk laat alsnog in de burgerzaal aan. Daar is loco-burgemeester (en sportwethouder) Vos om hem alsnog de ridderorde op te spelden.

“Ik ben wel blij met mijn onderscheiding”, zegt Moulijn er vervolgens over. “Vooral als je een teamsport beoefent is het moeilijk om als eenling eruit te springen.”

Een week later was Moulijn wel op tijd voor de huldiging na de gewonnen finale van de Europa Cup voor Landskampioenen.