Rotterdamse schoenmaker repareert Italiaanse schoenen van 6700 euro

De Rotterdamse schoenmaker Ernst de Boer is bezig met een huzarenstukje. Hij repareert Italiaanse designschoenen van 6700 euro op een bijzondere, door de klant bedachte manier. "Ik doe dit werk nu zeventien jaar en het is lang geleden dat ik zo trots was", zegt een stralende De Boer.

Een maand geleden kwam een Rotterdamse ondernemer zijn winkel binnen met de vraag of hij zijn dure, afgetrapte schoenen kon repareren. Omdat de schoenen van het beste krokodillenleer en handgemaakt zijn, was dat volgens De Boer niet mogelijk, maar de ondernemende geest van de klant bracht uitkomst.

Creatief maar arbeidsintensief idee

Hij kocht een goedkoper paar schoenen van hetzelfde merk en vroeg aan De Boer of hij de zolen van de nieuwe schoenen onder zijn oude schoenen wilde zetten. Dat lukte De Boer wel. "Het resultaat van de eerste schoen is mooi en als ik straks de tweede schoen ook af heb, ben ik heel erg blij."

Het creatieve idee is wel erg arbeidsintensief, want Ernst de Boer is ongeveer twintig uur met deze klus bezig terwijl een normale reparatie een uur kost.

1600 euro voor een reparatie

De klant van De Boer loopt straks weer op schoenen die als nieuw ogen. De reparatie kost de ondernemer uiteindelijk 1600 euro: 800 euro voor het kopen van nieuwe zolen en 800 euro omdat De Boer van hem ook zo'n paar nieuwe schoenen kreeg als bedankje.

Gelukkig is de Rotterdamse ondernemer er ook erg blij mee. "Via Instagram liet ik hem een foto zien en hij belde mij gelijk. Hij wilde het resultaat direct in het echt komen bekijken en dat is heel leuk."