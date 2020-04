Het weer van vandaag: buien en opklaringen

Vanochtend passeert een smal regengebied, daarachter volgen vanuit het zuidwesten opklaringen. Vanmiddag is er geregeld zon en bestaat er kans op een lokale bui. Het wordt 16 graden en de zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en langs de kust vrij krachtig of krachtig, windkracht 4 tot 6.

Vanavond en vannacht trekken enkele buien over de regio. De temperatuur daalt naar 8 graden en de zuidwestenwind blijft stevig doorstaan.

Morgen vooral in de ochtend nog enkele buien, in de loop van de middag komt de zon vaker tevoorschijn en wordt het op steeds meer plaatsen droog. Met een middagtemperatuur van 14 graden is het vrij koel. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan zee (vrij) krachtig.

Vooruitzichten

In het weekend geregeld zon en vooral op zaterdag kans op een bui. Op maandag is het wisselend bewolkt en valt er nog een bui.

Vanaf dinsdag gaat een hogedrukgebied zorgen voor droog weer met meer zon en wordt het langzaam iets warmer.