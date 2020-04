Mission Belle in Nieuw-Lekkerland krijgt Compliment

Het Mission Belle B-17G Memorial in Nieuw-Lekkerland heeft het 'Compliment voor een Oorlogsmonument' gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Comité 4 & 5 mei. Het monument staat aan de Lekdijk en eert de drie omgekomen bemanningsleden van de Amerikaanse bommenwerper B-17G Mission Belle die op 1 december 1943 neerkwam in de Lek.

Het toestel was vanuit Engeland vertrokken voor een missie boven Duitsland. Daar werd het beschoten. Eén van de bemanningsleden is daarbij omgekomen. Op de terugweg werd de Mission Belle boven Nederland achtervolgd door Duitse jachtvliegtuigen.

Noodlanding

De piloot maakte een noodlanding in de Lek tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk. Twee bemanningsleden verdronken bij de reddingsoperatie. Het toestel werd uiteindelijk in 1955 geborgen.

In 2016 namen onder andere André Hoogendoorn en Kees Stam het initiatief voor een monument voor dit relatief onbekende verhaal.

De onthulling van het Mission Belle B-17G Memorial was in september 2018. En nu is het monument winnaar geworden van het Compliment voor een Oorlogsmonument. Dat is een initiatief van het Nationaal Comité 4 & 5 mei. Het compliment wordt elk jaar uitgereikt in de gastprovincie van de Nationale Viering van de Bevrijding. In 2020 is dat Zuid-Holland. Er waren vijf genomineerden.

Vanwege de coronacrisis werd de feestelijke bekendmaking van de winnaar afgelast. André Hoogendoorn en Kees Stam waren in de veronderstelling dat zij bij het monument geïnterviewd werden door Rijnmond vanwege de nominatie.

Tijdens het interview kregen zij plotseling te horen dat het Mission Bell B-17G Memorial had gewonnen. “Geweldig, super, daar hadden we niet op gerekend”, was de eerste reactie van Hoogendoorn. “De nominatie was op zich al heel mooi. En als je met vijf genomineerden bent, blijft het toch spannend. We zijn ontzettend dankbaar dat we de prijs gewonnen hebben.”

'Levend' monument

Een jury beoordeelde de inzendingen op een aantal punten, onder meer op de manier waarop het monument ‘levend’ werd gehouden. Juryvoorzitter en Commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit legt uit waar het Mission Belle het Compliment voor een Oorlogsmonument krijgt: “Het is een heel jong monument, het wordt door de mensen zelf onderhouden, er komen veel schoolkinderen en ook bussen met Amerikaanse toeristen.” Smit vindt het een aansprekend monument: “Ik ben er zelf geweest, het ziet er prachtig uit.”