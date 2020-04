'Doordacht plan nodig voor heropening verpleeghuizen'

De vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, ziet het idee van minister Hugo de Jonge om vanaf 11 mei weer beperkt bezoek toe te laten in verpleeghuizen niet zitten. "De volgorde is toch eigenlijk dat je éérst kijkt wat er nodig is, en dan kijkt wanneer we daar klaar voor zijn?"

Saeeda Versluis, specialist ouderengeneeskunde in Rotterdam, zegt dat de minister eigenlijk te snel met een datum is gekomen. "Ik snap het ontzettend goed, mijn schoonmoeder zit ook in een verpleeghuis en daar kunnen we ook niet naartoe. Het is verschrikkelijk moeilijk. Maar de cijfers van RIVM zijn optimistisch, maar de cijfers uit het verpleeghuis zijn dat gewoon nog niet."

De maatregelen die in en rondom verpleeghuizen zijn genomen tegen het coronavirus hebben volgens Versluis gezorgd voor een afvlakking, maar het aantal mensen dat besmet raakt met het virus of eraan overlijdt stijgt nog. "Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat mensen zonder klachten, wel degelijk mensen kunnen besmetten. Dat is zorgwekkend en wordt momenteel verder onderzocht."

De opening van verpleeghuizen heeft volgens Versluis nog wel wat consequenties en vraagt om een doordacht plan. "Hoeveel beschermende maatregelen gaan we dan nodig hebben, en hebben we dan voldoende?", zegt ze onder meer. En: "Het hangt er ook vanaf hoe verpleeghuizen gebouwd zijn. Voor kleine units, waarbij elke unit een eigen uitgang heeft, is het makkelijker dan bij grote verpleeghuizen met één ingang, waarbij iedereen dezelfde route loopt. Dat speelt denk ik ook een rol."

Nooit meer meemaken

Verpleeghuizen waren bekend met infectiepreventie, maar een dergelijke situatie als het coronavirus is nog nooit voorgekomen.

"Dat dit nu zo lang duurt, geeft wel te denken hoe je zo'n periode als dit veel aangenamer kan maken voor de mensen. Hoe kan je onder deze omstandigheden bezoek door laten gaan?", zegt Versluis. "Dat we op deze manier op slot gaan, willen we natuurlijk nooit meer meemaken."

