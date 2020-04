Scheepsbouwer IHC gered van ondergang door bijna 400 miljoen euro aan overheidssteun

Het kabinet trekt 377 miljoen euro uit om scheepsbouwer IHC Merwede overeind te houden. Het bedrijf staat op omvallen. Bij het bedrijf, met het hoofdkantoor in Kinderdijk, werken drieduizend mensen.

IHC Merwede was in de problemen gekomen omdat sommige projecten veel duurder uitvielen dan verwacht. De problemen spelen al van voor de uitbraak van het coronavirus.

Niet alleen werken er drieduizend mensen bij IHC, ook werken er duizenden mensen bij toeleveranciers van de scheepsbouwer. "IHC speelt een strategische en innovatieve rol in de maritieme sector en het wegvallen zou de robuustheid van de gehele sector ondermijnen", schrijft minister Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij een faillissement zou de overheid 395 miljoen euro verliezen. Het kabinet maakt nu maximaal 167 miljoen euro over. Ook staat de overheid garant voor leningen en wordt er een krediet van 40 miljoen euro verstrekt. Bij elkaar komt de steun uit op 377 miljoen euro.