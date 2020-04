Vakbond CNV over redding scheepsbouwer IHC: 'Eindelijk duidelijkheid voor personeel'

Volgens vakbondsbestuurder Piet Verburg is het voor personeel in onder meer Krimpen aan den IJssel, Sliedrecht en Kinderdijk een onzekere tijd geweest.

Een faillissement van IHC zou volgens hem een enorme impact hebben op de complete sector.



"IHC is een van de grootste scheepsbouwers van ons land. Als zij omvallen, dan zorgt dat ook weer voor problemen bij andere bedrijven. Niet alleen de toeleveranciers, maar ook bedrijven die schepen afnemen van IHC."



Verburg heeft zijn hoop nu gevestigd op de nieuwe eigenaren van het bedrijf, een consortium waar onder meer investeringsmaatschappij HAL en baggerconcern Van Oord in zitten. "Dit betekent dat er een eigenaar komt die verstand heeft van scheepsbouw en maritieme industrie. En niet een stel private-equity-lieden die gaan voor het grote en snelle geld." Ook een Chinees consortium zou in de race geweest zijn om IHC over te nemen.

"Want het is niet allemaal positief nieuws", gaat Verburg verder. "Er zullen in de toekomst zeker nog minder positief nieuws over IHC komen. Ontslagen sluit ik zeker niet uit. Hoeveel kan ik nu nog niet inschatten."