PostNL staat te springen om pakketbezorgers door 'kerstdrukte'

Vrachtwagens rijden donderdagochtend af en aan bij het sorteercentrum van PostNL in Ridderkerk. Sinds de coronauitbraak bestellen mensen steeds meer spullen online en is de drukte al weken lang vergelijkbaar met die van de kerstperiode, zegt procesmanager Johan Verkleij.

Hoe het sorteren van die pakketjes er binnen aan toe gaat, mogen we niet zien. Coronamaatregelen. Net als de vele dispensers met antibacteriële gel en het plexiglas dat her en der binnen staat.

"Aan het begin wisten mensen niet wat hen te wachten stond. Maar nu we een paar weken verder zijn, kan iedereen op een normale manier zijn werk doen", zegt Verkleij.

Kerst

De drukte is vergelijkbaar met de weken rondom kerst. "Maar dan weten we dat die drukte eraan komt. Nu kwam het onverwacht en duurt het al langer dan de normale kerstperiode. Dat is wel een verschil."

Hoeveel pakketjes precies worden bezorgd, kan PostNL nu niet vertellen. Verkleij weet dat er normaal gesproken, op een drukke dag, 35 duizend pakketten werden gesorteerd. "Dat is nu aanzienlijk meer. Dinsdag is normaliter de drukste dag en dan loopt het in de loop van de week af, nu is elke dag net zo druk. Dat houdt de hele week aan."

Pakketbezorgers nodig

Pakketbezorgers komen nu dan ook als geroepen. "We proberen continu nieuwe mensen te werven. Tot nu toe kunnen we alles gewoon verwerken en wordt alles bezorgd."

Maar dat gebeurt lang niet altijd meer al de volgende dag, benoemt de verslaggever. "In feite wordt bij ons 99 procent van de pakketten de volgende dag bezorgd", zegt Verkleij. "Maar webshops hebben het ook veel drukker, dus ook zij kunnen het soms niet aan om het op tijd bij ons te leveren. Dat kan dan ook een reden zijn dat het langer dan 24 uur duurt."

