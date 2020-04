Boijmans-directeur Ex: 'Groot optimisme in pantoffeldiertje dat Museum heet'

"Toch niet hoor", zegt directeur Sjarel Ex. "Ik ben ook heel treurig, met vele anderen die deze gekke tijd doorstaan. Maar we zijn natuurlijk wel - doordat we al sinds mei vorig jaar dicht zijn - een beetje getraind in de lockdown."

De museumdeuren zijn de komende zeven jaar nog dicht, maar de kunst van Boijmans gaat gewoon op tournee door binnen- en buitenland. Of ging eigenlijk, want door corona is bijna alles afgezegd.

Ook het project Boijmans in de klas, waarbij een object uit de collectie naar één van de 83 scholen in de regio gaat, is daardoor geraakt. Ex: "Dat doen we nog online, maar kunnen we niet meer fysiek doen. Dat vinden we natuurlijk jammer."

Het corona-effect

Boijmans heeft het geluk dat ze meer als 'makelaar' fungeren en niet als uitvoerder. Musea die veel restaurateurs en ander personeel in dienst hebben, hebben het beduidend moeilijker. Toch voelen ze bij Boijmans wel degelijk het corona-effect, voornamelijk als het gaat om de gecancelde afspraken met andere musea.

"Het gaat op dit moment om twintig tentoonstellingen die we in Rotterdam en in het buitenland aan het maken zijn, gemaakt hebben of aan het voorbereiden zijn", legt Ex uit. "Die al ingepakt staan, onderweg zijn of waarvan de reis is afgebroken. Dat is een enorm grote taak."

Niet naar Londen

Eén van die boekingen was een bijzondere; volgend jaar zomer in hartje Londen. Daar zou een deel van de oude meesterscollectie van Boijmans komen te hangen in The National Gallery, zeg maar het Rijksmuseum van Engeland. Een mooi stukje Rotterdam-promotie.

"Die hebben het gewoon afgezegd, maar misschien dat het in 2023 door kan gaan. Dus je merkt dat er een enorme schokgolf gaat door die hele programmering. Dat iedereen zich nu afvraagt: programmeer ik nog juist?"

"Na corona zitten we toch in een andere fase van ons leven dan ervoor. Wat kan er nog? Omdat we nu zulke grote verliezen maken. Die verliezen in Londen waren alleen al tien miljoen. In Nederland wordt het verlies voor de hele kunstensector op ruim een miljard geschat."

Ex heeft met enige regelmaat collega's aan de telefoon die het zwaar hebben. Daarom hopen die musea dat ze op korte termijn weer coronaproof open kunnen; mogelijk zelfs al eind mei, begin juni.

1500 bezoekers per uur wordt uitdaging

"Vergis u niet; er gaan op dit moment tussen de 35 en 40 miljoen mensen naar een museum. Er zijn musea, zoals het Van Gogh Museum, waar soms 1500 bezoekers per uur komen. Dan moet je wel heel veel doen om te zorgen dat mensen uit elkaar blijven. Gelukkig zijn er ook een hoop musea die een stuk rustiger zijn, waar je altijd in je eentje op een zaal kunt staan."

Ex roemt de passie en doorzettingsvermogen van musea en de mensen die er met hart en ziel werken. Bijvoorbeeld Huis Doorn. "Waar de Duitse keizer ooit is beland met zestig wagons inhoud van zijn paleizen. Hij werd na de Eerste Wereldoorlog het land uit gegooid en Koningin Wilhelmina gaf hem asiel. Dat museum is bijna vijf keer al gesloten wegens het stopzetten van subsidie."

"Het wordt op dit moment volledig gedraaid door vrijwilligers en één vaste kracht en is nog steeds een belangrijke plek met groot erfgoed. Het is een beetje een gek voorbeeld, maar ik heb dan toch groot optimisme in de kracht van het pantoffeldiertje dat Museum heet."