Weer zendmast vernield in Rotterdam: brandsporen en doorgesneden kabels

Opnieuw heeft iemand een zendmast proberen te vernielen in de regio. Bij een mast op het dak van een seniorenflat aan de Grindweg in de Rotterdamse wijk 110-Morgen zijn kabels doorgesneden. Ook is brandschade ontdekt.

De vernielingen werden ontdekt bij de hervatting van renovatiewerkzaamheden aan de flat. Het werk had enige tijd stilgelegen. Mogelijk is er via de steigers, die waren neergezet vanwege de renovatie, iemand naar boven geklommen, denkt de politie.

"Het is op dit moment niet precies te zeggen wanneer de vernieling is gepleegd", schrijft de politie. Er wordt nu onderzocht met de telefoonmaatschappij wanneer dit precies gebeurd kan zijn. Ook wordt gezocht naar camerabeelden.

Het is al de derde zendmast in Rotterdam die het doelwit is van vernieling en brandstichting. Eerder was het raak bij een mast aan de A16 en aan de Van Duylstraat. Ook in Spijkenisse werd eerder een zendmast in brand gestoken.

Volgens sommigen is er een verband tussen de verspreiding van het coronavirus en de nieuwe 5G-zendtechnologie. Daarvoor is geen enkel bewijs. Deze week heeft Vodafone als eerste telefoonprovider 5G in gebruik genomen.