Grote vriezer en blokhut voor 'de moeder van Schiebroek': woonkamer straks niet meer vol met eten

Loes Zwarts wordt gezien als 'de moeder van Rotterdam-Schiebroek'. Met haar voedseluitdeelpunt zorgt ze er in haar eentje voor dat meer dan vijftig minderbedeelde gezinnen in de wijk te eten krijgen. Maar nu heeft ze het zo druk gekregen, dat haar hele woonkamer vol staat met eten...

"Al het eten moet in mijn huis opgeslagen worden, ik heb geen schuur, berging of kelder", vertelt Loes. "Ik heb een blokhut voor in de tuin nodig, dat is het enige dat mag van de woningbouwvereniging. Dan kan ik daar al mijn spullen inzetten en heb ik mijn woonkamer terug. Ik denk dat mijn zoons dat ook wel prettig vinden."

En dat is niet het enige dat Loes hard nodig heeft. Ook een grote vrieskist, waarin ze de grote voorraden eten op kan slaan, is meer dan welkom. Presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt heeft genoeg gezien, en belt meteen een vriend om de vrieskist, mede mogelijk gemaakt door Stichting Rotterdam Mooier Maken, af te komen leveren.

Waterpas en meetlint

Terwijl een overvallen Loes de komst van de zo hard nodige vriezer nog staat te verwerken, haalt Sander plots ook nog eens een waterpas en meetlint uit zijn achterzak. "We gaan meten in de tuin. Jij krijgt een blokhut, daar zeg je u tegen!"

In de tuin past en meet de 'hele handige' Sander de ideale plek voor de nieuwe blokhut. En de verraste Loes? Die is er maar stil van. "En dat ben ik niet gauw hoor!"