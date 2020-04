Het Groot Niet Te Vermijden hoopt afscheidstournee in het najaar te hervatten

Het Groot Niet Te Vermijden tijdens hun afscheidstournee The Last Waltz

Nog één keer zouden ze de Nederlandse theaters afgaan, na 35 jaar optreden. Maar het coronavirus gooit nu roet in het eten van de afscheidstournee van Het Groot Niet Te Vermijden. Van de negentig shows staan er zo'n 45, onder meer die in Rotterdam, Barendrecht en Papendrecht, op losse schroeven.

De Nederlandse band - die muziek combineert met cabaret en daarmee de Nederlandse theaters afgaat - heeft zoiets nog nooit meegemaakt.

"Ik moet zelfs eerlijk zeggen dat wij bijna altijd hebben kunnen spelen", zegt bandlid en een van de oprichters Jochem Kroon. "Ook als mensen ziek waren of koorts hadden ging het meestal door. Heel af en toe, met een sterfgeval bijvoorbeeld, ging er wel eens iets niet door, maar dat gebeurde zelden."

De laatste in Vlaardingen

De laatste show die wél doorging, was begin maart in Vlaardingen. "Dat was top, volle bak", zegt bandlid Peter Tinke. "Daar denk je nu nog wel eens aan: we wisten niet dat dát de laatste zou zijn."

Onderweg naar de schouwburg in Drachten, een paar dagen later, kwam namelijk het nieuws dat evenementen zouden worden opgeschort. "We konden halverwege omkeren. Ongelooflijk vervelend, want alle techniek was al opgebouwd. Dan ben je echt een paar dagen confuus. Het is zo jammer, want de voorstelling is leuk en we hadden het naar ons zin."

De mannen zijn nu opeens 's avonds veel thuis. "Ook wel eens lekker", zegt Jochem. "Maar op een gegeven moment wordt je toch onrustig en ga je je energie in gekke dingen stoppen, zoals klussen en rare filmpjes opnemen. Of je gaat grapjes maken en die schrijf je maar op, want je kan ze niet kwijt aan iemand."

Geen geruisloos afscheid

De állerlaatste shows van de band stonden gepland in het Oude Luxor Theater in Rotterdam, op 5, 6 en 7 juni. Daarbij zouden ook oud-bandleden het podium bestormen. Maar een geruisloos afscheid nu alles op losse schroeven staat? Dat wordt het niet.

"We gaan er nu vanuit dat alles vanaf 1 september door kan gaan. Dan gaan we in het najaar alles inhalen", zegt Jochem. "Daar wordt druk voor gepland."

"Misschien moeten we een enquêtetje houden: of mensen dan naar onze show zouden komen, wellicht met een mondkapje voor", zegt Peter. "Wellicht zouden wij getest kunnen worden en zetten we een grote fles desinfecterende alcohol op de vleugel. Ik weet het niet, je bent van alles in je hoofd aan het halen."

Peter hoopt dat door het dragen van een mondkapje, mensen alsnog in de theaters bij elkaar kunnen zitten. "Wellicht met een goede luchtbehandeling, weet ik veel wat. Ik geloof niet dat je die anderhalve meter in een theater kan hanteren. Misschien in Carré, maar in Barendrecht of Papendrecht wordt dat wel een probleem."

