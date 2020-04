VIDEO: Tinte getroffen door windhoos: 'Mijn halve kas ligt aan gruzelementen'

Meerdere kassen in Tinte zijn donderdagmorgen zwaar beschadigd geraakt door een windhoos. Er is sprake van veel glasschade.

Een van de slachtoffers is het komkommerbedrijf van Arthur van Geest. De schade in zijn kas is gigantisch. Waar normaal medewerkers druk bezig zouden zijn om komkommers te plukken, is nu een gespecialiseerd bedrijf bezig om de glasscherven op te ruimen.

"De helft van de kas ligt aan gruzelementen", legt Van Geest uit. "Dat is overigens nog een schatting. De experts van het schadebedrijf zijn nog bezig met onderzoek."

Geen glas meer over

Volgens een paar plukkers sloeg het noodlot toe rond 07:30 uur. "Wij stonden achteraan een pad te oogsten", legt een van hen uit. "En plots hoorden we een enorm lawaai, alsof het hagelde. Maar het was heel snel voorbij."

Een andere plukker legt uit dat ze naar een centrale plek in de kas werd geroepen. "Waar wij stonden was niks naar beneden gekomen gelukkig, maar verderop zit er bijna helemaal geen glas meer in. Even verderop kwam zelfs nog een stuk glas naar beneden dat groter was dan mijn hand."

Meerdere bedrijven in het dorpje bij Tinte zijn getroffen. Het bedrijf tegenover het komkommerbedrijf aan de Konneweg is getroffen. Hoe groot de schade daar is, wil het bedrijf niet zeggen.

Windhoos

Weerman Ed Aldus zegt dat er waarschijnlijk sprake is geweest van een kleine windhoos, maar dat het nog niet zeker is. "Het is wachten op de weergegevens die later vandaag binnenkomen", zegt de weerman.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat er vijf mensen gewond zijn geraakt. Zij zijn geholpen door ambulancepersoneel en hoefden niet naar het ziekenhuis.