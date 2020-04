RIVM: 84 nieuwe doden en ziekenhuisopnames door corona

Er zijn zeker 4795 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, meldt het RIVM in de update van donderdag. Het aantal sterfgevallen is sinds woensdag met 84 gestegen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) steeg eveneens met 84, naar 10.769.

De toename van het aantal sterfgevallen is een stuk lager dan woensdag, toen sprake was van 145 nieuwe coronadoden. Dinsdag lag dat aantal nog op 48. De fors hogere toename van woensdag kwam door de latere administratieve verwerking van sommige sterfgevallen uit het lange weekend met Koningsdag. Het aantal nieuw gemelde ziekenhuisopnames is vandaag wel iets hoger dan de 76 van gisteren.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland staat inmiddels op 39.316: een toename van 514 personen ten opzichte van woensdagmiddag. Dat is een grotere stijging dan afgelopen dagen. Tot en met vanochtend 10:00 uur zijn verder 13.884 zorgmedewerkers in de leeftijden 18 tot en met 69 jaar met COVID-19 bij het RIVM gemeld, van hen zijn er 458 opgenomen in het ziekenhuis.

"De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen over het algemeen lijken te werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten", aldus het RIVM. "Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger."

