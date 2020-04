'Hij zit veel voller dan normaal!'

Het is aanpoten, de afgelopen weken. Voor pakketbezorgers is de coronacrisis big business. We zitten opgehokt, maar dat betekent niet dat we niet consumeren. Integendeel. We bestellen ons suf. De Rotterdamse pakketbezorger Ron Voots weet dat als geen ander.

"Hij zit heel veel voller dan normaal gesproken", zegt Ron als we hem aantreffen bij zijn afgeladen bus. Hij maakt deze dagen gemiddeld twintig tot dertig stops extra per dag. "Het is behelpen."

Ron werkt al dertig jaar bij de post, waarvan 15 jaar in de pakketten. Een situatie als nu heeft hij nog nooit meegemaakt. Het is nog drukker dan met kerst.

'Iedereen doet open'

Dat moet lekker werken zijn, toch, nu iedereen door corona thuis is? Voor Ron is het dubbel. "Iedereen doet bijna wel open, ja, en ondanks alles zijn ze toch wel vriendelijk", zegt hij vlak voor we bij iemand aanbellen. En het scheelt veel schrijf- en sleepwerk, want hij hoeft geen briefje in de bus te doen dat hij langs is geweest en het pakket hoeft niet meer terug in de bus gehesen te worden. Dat levert veel extra tijd op, maar...

"Het is natuurlijk wel wat onpersoonlijker", legt de Rotterdammer uit. "Je zet een pakje voor de deur neer, je loopt anderhalve meter achteruit en zegt dan goedemorgen. Voor mij is dat een stuk onpersoonlijker." Gelukkig, de bewoonster is thuis. Ron heeft een felgeel pakketje voor haar.

Twee keer per week

"Ik ben blij dat hij gewoon komt. We moeten een beetje zwaaien op afstand. Ik zie hem bijna twee keer per week nu, dus we hebben een band, hè? Normaal ga ik lekker winkelen, maar dat kan nu niet. Dus ja, dan maar zo. Heb je toch nog een beetje lol", lacht ze, terwijl ze Ron een pakketje retour meegeeft.

"En zo zie je dat het elke keer weer goedkomt nu. Op naar de volgende," zegt Ron terwijl hij wegrijdt in zijn bus.