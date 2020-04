Massale repatriëring bemanning cruiseschepen naar Rotterdam

Er komt volgende week een cruiseschip aan in Rotterdam met duizend mensen aan boord. Regal Princess vervoert personeelsleden van rederijen Seabourn, Princess en de Holland America Line.

"Het gaat in feite om een repatriëring", zegt Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam. "Het gaat om personeelsleden die in Europa wonen en nu worden thuisgebracht."

Het schip arriveert komende woensdag om 07:00 uur. De reizigers gaan in Rotterdam van boord. "Er is niemand ziek aan boord van het schip", gaat Elmar verder. "Ze zijn ook niet van boord geweest de afgelopen weken. Ze hebben nu zeker drie weken in een soort quarantaine gezeten."

Regal Princess heeft normaal plaats voor 35 honderd passagiers. Nu gaat het om duizend zeevarenden. "Ze hadden dus genoeg hutten om uit te kiezen", lacht Elmar.

De komst van het schip is zorgvuldig voorbereid volgens de maatregelen van het RIVM en goedgekeurd door de autoriteiten.

Regal Princess is het eerste cruiseschip dat Rotterdam aandoet sinds 12 maart. "En het is voorlopig ook de laatste", voegt Elmar daar aan toe. "De eerstkomende schepen kunnen door de coronacrisis niet afmeren in Rotterdam."