Rotterdamse stichting woest om afblazen herdenking: 'Er moet een alternatief komen'

Tot grote verbazing van het bestuur van Stichting Koopvaardijpersoneel 1940 - 1945 heeft de gemeente Rotterdam de nationale herdenking bij het monument de Boeg in zijn geheel afgelast. De stichting begrijpt niet dat er in andere steden wel een alternatief is bedacht voor de herdenking en in Rotterdam niet. "Dat vind ik een blamage, een zwakte", zegt secretaris Marja Tromp.

Tromp legt uit waarom de herdenking bij oorlogsmonument de Boeg zo belangrijk is. "In de koopvaardij zijn de meeste mensen gesneuveld. Van de 800 schepen zijn er 400 vergaan. Het gaat om 3600 overledenen. Ze waren vaarplichtig en hadden geen afweergeschut, niks."

De secretaris legt uit dat er voorheen een krans gelegd werd door 28 verschillende stichtingen en verenigingen, maar dat dit wel wat organisatie vergt. "Daarom dachten we nu aan een liggend bloemstuk. Dan blijven we allemaal op gepaste afstand achter elkaar staan. Je kunt dan kiezen voor één of maximaal twee vertegenwoordigers per stichting en geen publiek."

Geen bijeenkomsten

De gemeente Rotterdam laat weten dat de stad aansluit bij de herdenking van het comité 4 en 5 mei. "Er is gecommuniceerd met bestuurders dat er geen herdenkingsbijeenkomsten gehouden kunnen worden vanwege het coronavirus. Burgemeesters kunnen een krans leggen, maar zullen hier pas achteraf over communiceren", zegt bestuursvoorlichter Claudia Verhulp.

Zij benadrukt dat het nog steeds de bedoeling is zoveel mogelijk thuis te blijven en daar de slachtoffers van de oorlog te herdenken. De uitzending van de kranslegging op de Dam in Amsterdam wordt wel uitgezonden op nationale televisie. "We begrijpen wel dat dit heel moeilijk is." Speciaal voor dodenherdenking zijn dit jaar alle monumenten in Rotterdam opgeknapt. "Mensen kunnen bij de monumenten een bloemetje leggen of ze kunnen dat virtueel doen."

Tóch herdenken

Tromp neemt geen genoegen met deze alternatieve gedenkwijzen. "Het is nogal makkelijk gezegd. Laat Amsterdam het maar organiseren, dan hoeven wij niks te doen." Daarom is de Stichting Koopvaardij 1940 - 1945 voornemend om tóch een herdenking uit te voeren, weliswaar een aangepaste variant.

"Samen met drie andere organisaties gaan we een bloemstuk leggen en daarna meteen naar huis", zegt Tromp. Zij zal dit doen samen met de Kapiteinsvereniging, de vereniging Maritiem Gezinscontact en British Legion. "We willen gewoon niet dat dit ongemerkt voorbij gaat."

Verhulp hoopt wel dat daarbij aan de coronamaatregelen voldaan wordt. "Het is niet het voorbeeld dat we willen geven. Ze moeten in tweetallen op anderhalve meter blijven. Het is lastig in dit soort tijden, maar wel belangrijk."

De stichting laat weten dat ze 'vanzelfsprekend' aan de veiligheidseisen zal voldoen.